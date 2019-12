'Veiligheid samenleving in gevaar als er niet meer geld naar forensische zorg gaat'

De veiligheid van de samenleving komt in gevaar, als er niet meer geld gaat naar forensische zorg. Dat zegt bestuurder Erik Masthoff van zorginstelling Fivoor, waar onder meer tbs-kliniek De Kijvelanden in Poortugaal onder valt, in het AD.

Volgens Masthoff wordt nu al voor zeven miljoen euro aan zorg geleverd, waarvoor Fivoor geen vergoeding krijgt. "Dat kunnen we gewoon niet volhouden", zegt Masthoff in de krant. Volgens hem komt de ondergrens voor kwaliteit en zorg in gevaar, als er door bezuinigingen meer gedaan moet worden met minder mensen. "We zijn geen bedrijf dat winst wil maken, maar we kunnen ook niet failliet gaan."

Gekwalificeerd personeel

Een van de grootste problemen binnen de forensische zorg is het vinden van gekwalificeerd personeel. Fivoor is een van de instellingen die naar de rechter stapt, omdat de organisatie van mening is dat het ministerie van Justitie en Veiligheid te weinig geld beschikbaar stelt voor de behandeling van gevaarlijke patiënten. Dat kort geding dient op 14 januari.

"Als dit niet goed komt, kunnen wij minder patiënten specifieke zorg bieden", zegt Masthoff in het AD. In tbs-kliniek De Kijvelanden wordt gewerkt met een specialistisch team, dat verantwoordelijk is voor de verlofbegeleiding van de tbs'ers. "Sinds zij aan het werk zijn, hebben we geen tbs'ers meer gehad die zich hebben onttrokken aan hun verlof. Maar als er niks verandert, zullen we dat team moeten opheffen", zegt de bestuurder.

Ook zegt Masthoff dat dat als gevolg kan hebben dat patiënten niet meer aangenomen kunnen worden en de wachtlijst voor tbs'ers oploopt. Dit gaat ten koste van de kwaliteit van de zorg en de veiligheid, zegt Masthoff. "Afbouwen kan niet de bedoeling zijn. Ik zie daar grote risico's."

Michael P.

Masthoff is nu bijna een jaar bestuurder van Fivoor, waar ook Kijvelanden onder valt. Zijn overstap zorgde voor ophef.

Eerder was Masthoff directeur Zorg in de gevangenis in Vught, toen de moordenaar van Anne Faber daar verbleef. Vanuit Vught werd Michael P. overgeplaatst naar een kliniek in Den Dolder zonder dat die instelling informatie had gekregen over zijn ernstige zedenverleden: de verkrachting van twee minderjarige meisjes. In Den Dolder kreeg Michael P. de mogelijkheid om op verlof te gaan.