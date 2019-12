Te weinig ruimte voor huisartsen in de wijk: 'De zorg komt in gedrang'

Op sommige plaatsen in het land is er een nijpend tekort aan een huisartsen. Maar als een dokter een nieuwe praktijk wil starten, dan loopt hij of zij tegen een volgend probleem aan: er is geen plek te vinden voor een nieuwe praktijk. De Rotterdamse huisarts Matthijs van der Poel is daarom een protestactie begonnen. "Ik denk dat de zorg in gedrang komt."

Het probleem is volgens Van der Poel van alarmerende aard: "De gemeente heeft besloten om een aantal schoolgebouwen te verkopen. Het gaat de gemeente erom dat er woningen komen. Ik heb als huisarts uit de wijk daar mijn bedenkingen bij, want er is al een tekort aan huisartsen. We komen om in het werk en hebben te kleine ruimtes". Afgelopen woensdag heeft Van der Poel daarom samen met andere huisartsen een bezichtiging bijgewoond van een schoolgebouw in Delfshaven.

Betere zorg in de wijk

Van der Poel vindt dat er snel gehandeld moet worden. "Ik denk dat we onze maatschappelijke verantwoording moeten nemen en gehoor moeten geven dat we als huisarts een voorziening zijn in de wijk en niet naar de periferie kunnen verhuizen."

De bezorgde huisarts ziet graag een zorgcentrum in de wijk verschijnen in plaats van huizen. Een leefstijlcentrum met een Tai chi tuin, waar patiënten welkom zijn voor een kopje koffie om zo eenzaamheid te bestrijden. "Ik denk dat het een sociale voorziening kan worden, waar meerdere disciplines gehuisd kunnen worden."

Probleem ook merkbaar onder huisartsen in opleiding en patiënten

Ook aankomende huisartsen merken de gevolgen van het tekort aan ruimte, zo ook huisarts in opleiding Anna Hak: "Het is vooral jammer. Ik ben aan het einde van mijn studie en ben gewend om best wel wat verantwoordelijkheid te krijgen en als er nu geen ruimte in de praktijk is, zit je toch weer op de kruk ernaast. Terwijl het het meest leerzame is als je zelf spreekuur zou kunnen draaien".

Hak ziet weinig ruimte voor huisartsen in de stad: "Ik denk dat je dan toch eerder naar een regio gaat waar het makkelijker is om je eigen praktijk te beginnen, Zeeland bijvoorbeeld."

Vanwege het ruimtetekort lukt het patiënten niet om zich in te schrijven bij een huisarts in hun wijk. Zo woont Michou de Bruin al vijf jaar in Delfshaven en heeft ze tevergeefs verschillende pogingen gedaan om een huisarts in de buurt te vinden.

De Bruin: "Het zou ideaal zijn als hier een huisartsenpraktijk komt. Ik heb van mijn huidige huisarts een brief gekregen dat ik te ver weg woon. Die raken ook vol en ik houd daar een plek bezet van iemand uit die wijk. Het is veel idealer als iedereen bij de dichtstbijzijnde arts terecht kan. Als iets echt aan de hand is, wil je gelijk gaan."