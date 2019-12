Zwangere vrouw aangereden in Spijkenisse, bestuurder rijdt door

Een 30-jarige zwangere vrouw is op maandagmiddag 18 november aangereden op het zebrapad bij de Boekenberg in Spijkenisse. Ze raakte daarbij zwaargewond. De bestuurder reed door.

De politie probeert de bestuurder van de auto te achterhalen met een oproep in het tv-programma Bureau Rijnmond, donderdag op TV Rijnmond. Daarin komt ook het slachtoffer aan het woord.

"Ik stak over en zag iets aankomen van ver. Toen dacht ik nog: 'die rijdt hard'. Vervolgens bedacht ik me dat die auto helemaal niet zou gaan stoppen", zegt het slachtoffer. "Op dat moment ging ik even twijfelen en ben ik naar mijn idee naar de stoep gesprongen. Maar toen was het wel raak. Er werd geen gas teruggenomen en er werd niet uitgeweken."

Het slachtoffer had zich haar zwangerschap heel anders voorgesteld. Ze is veertien weken zwanger, maar het komende half jaar staat nu niet alleen in het teken van haar ongeboren kind maar ook in het teken van haar revalidatie.

Het slachtoffer brak bij het ongeluk haar enkel en kuitbeen. "Ik zag m'n voet en wist zeker: die is gebroken. Het ging snel allemaal."

De lijdensweg werd vervolgens vergroot door complicaties. Door de aanrijding hebben haar spieren zo'n harde klap gekregen, dat er een zogeheten compartiment-syndroom is ontstaan. De druk op de spieren wordt daarbij zo groot dat de huid moet worden opengesneden. Het slachtoffer is inmiddels vier keer geopereerd.

Bureau Rijnmond is donderdag vanaf 17:20 uur te zien op TV Rijnmond en wordt elk uur herhaald.