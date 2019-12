'China grote bedreiging voor Rotterdamse haven'

Het was geen vrolijke boodschap van professor Rob de Wijk, woensdag tijdens het Havendebat van Nieuwsblad Transport. De politiek heeft volgens hem geen antwoord op de groeiende invloed van China. En dat is zorgelijk, zeker voor de Rotterdamse haven. Want als we niet opletten, gaat China straks de economische regels bepalen. En worden de havens van Rotterdam en Antwerpen van de troon gestoten.

Word wakker, spoorde hij de 150 aanwezigen in het Mainport Hotel aan. Een ongemakkelijke oproep, juist omdat ze even daarvoor in slaap waren gesust door Michiel Nijdam, strateeg bij Havenbedrijf Rotterdam. China is nog steeds de grootste handelspartner van Rotterdam: 25 procent van onze containers gaat die kant op. Het land investeert weliswaar miljarden in nieuwe verbindingen en havens in Midden- en Zuid-Europa, maar de invloed daarvan vormt nog lang geen bedreiging. "Antwerpen is nu voor ons een grotere concurrent", aldus de analist.

Data-revolutie

Juist die reactie vindt Rob de Wijk een probleem. Omdat we volgens hem midden in de vierde industriële revolutie zitten: na de industrialisatie, massaproductie en ICT-revolutie (die altijd door het Westen gedomineerd zijn), speelt China nu ook een belangrijke rol mee in de datarevolutie; die van de supercomputers. "De winnaar hiervan wint de pot, en China maakt een goede kans."

Als China meer invloed krijgt, gaan zij ook de regels van de handel bepalen en ons systeem compleet veranderen, voorspelt de China-deskundige. De Wijk: "Dit is een staatskapitalistisch land, zonder rechtssysteem. Economie is politiek; alles heeft te maken met macht en invloed. Bedrijven die de standaarden bepalen, bepalen ook de economische voorsprong van een land. Niet de populisten, maar de Chinese invloed op havens als Piraeus, Valencia en Genua vormt de grootste bedreiging voor Europa.”

Volgens de professor is burgemeester Aboutaleb de enige politicus die jaren geleden al de dreiging van die Chinese invloed voorzag. "Maar de Rotterdamse haven en landelijke politiek lijken nog te slapen." Ondanks die dreiging, moeten bedrijven wel met de Chinezen in zee. "We moeten ze omarmen, zaken mee doen, handel mee drijven. Bouw goede relaties op, maar stel wel eisen aan die relatie: als zij geen dingen van ons willen, moeten wij dat ook niet van hun willen hier in Europa."

Voorsprong

Jin Chen doet namens Grant Thornton veel zaken met Chinese investeerders. Ook zij benadrukt het belang van een relatie. "Als je ze wegduwt, gaan ze zaken doen met andere landen. Nu hebben we nog een voorsprong met onze technologie, kennis en logistieke infrastructuur: die voorsprong moeten we veilig stellen en samen met China samen een win-win situatie aangaan.”

Toch is er nog veel wantrouwen, erkent ook Maurice Damman van SSC Consolidation uit Hoogvliet. Zijn bedrijf zit in de containertransport en doet veel zaken met meerdere Chinese havens. "Er moet een dubbele agenda zijn, dat kan niet anders. De mensen in het bedrijfsleven zelf zijn goudeerlijk, want die willen allemaal hun boterham verdienen. Maar de Chinese overheid wil altijd een bepaalde controle uitoefenen en daarom moeten we ze nooit vertrouwen."

Bart Kuipers, haveneconoom aan de Erasmus Universiteit blijft hoopvol voor de toekomst. Hij denkt dat Rotterdam in 2035 nog steeds de leidende haven van Europa is. "Maar dan moeten we niet langer de grootste, maar de beste haven willen zijn. De meest efficiënte, de meest duurzame en de meest kwalitatief hoogwaardige en betrouwbare haven, ook voor ons achterland. Als we daar op focussen, kunnen we nog steeds rustig slapen en blijven we de grootste in Europa."