Twee van de drie 'kopschoppers van Gorinchem' weer op vrije voeten

Twee van de drie verdachten van de mishandelingen in Gorinchem van een paar weken geleden, zijn sinds donderdagmorgen weer op vrije voeten. Een derde verdachte blijft twee weken langer vastzitten. Dat heeft de jeugdraadkamer besloten.

De drie worden verdacht van het betrokken zijn bij de mishandelingen, vorige maand, in en om een park in Gorinchem. Vijf slachtoffers hebben aangifte gedaan. Eerder werden ook al tien anderen opgepakt in deze zaak.



De raadkamer heeft wel eisen gesteld aan de voorlopige vrijlating van de twee 16-jarige verdachten. Zo mogen ze ’s avonds niet buiten komen, geen contact hebben met slachtoffers en medeverdachten en moeten ze meewerken aan psychisch onderzoek.

Een van de twee verdachten moet ook aan het werk bij een zorgboerderij. De rest van de tijd moet hij thuis blijven.