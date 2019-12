Diehard Songfestivalfans scoren kaartjes vóór officiële verkoop

De officiële verkoop van de kaarten voor het Eurovisie Songfestival start donderdagmiddag om 12:00 uur, maar een aantal geluksvogels heeft al kaartjes weten te bemachtigen via de internationale fanclub. Rotterdammer Peter Jan de Werk is zo'n bofkont: "Lekker op m'n fietsje naar Ahoy".

De Songfestivalfan is al in bezit van zes kaarten voor de twee repetities, de twee halve finales, het juryoptreden en de finaleavond. "Dit is mogelijk als je lid bent van de wereldwijde Songfestivalfanclub OAGE. De Nederlandse afdeling mag als eerste kaarten gaan verdelen op basis van het ledental. Dat wordt gedaan op basis van alle mensen die vóór 1 oktober lid zijn, die kunnen inloten. Dan kan je één van de 400 pakketten winnen", aldus de diehard fan.

De Werk is na de winst van Duncan Laurence direct lid geworden van de fanclub om zo zijn kansen op kaarten te vergroten, en met succes. "Losse verkoop is teveel stress. Dit is in één keer afgetikt en klaar." Voor 799 euro heeft superfan De Werk zes keer een staplaats in de arena van Ahoy weten te bemachtigen. "Dat wordt ellebogenwerk".

Groot feest

Het feest begint voor de Rotterdammer al ver voor de finale. "Ik ga ervan uit dat Rotterdam er het grootste feest ooit van gaat maken. Ik ga me die week helemaal onderdompelen in het feest in de stad. De Regenboog heeft grote plannen, het Eurovillage en Euroclub, er komt van alles aan", vertelt De Werk enthousiast.

De Werk: "Ik ga met een grote groep vrienden, we zijn allemaal ingeloot. Er hoeft niemand sip op de bank te zitten."

Gouden tip

Kaartjes scoren via Songfestivalfanclub OAGE gaat niet meer, maar De Werk heeft wel een tip voor mensen die naast het net vissen bij de officiële verkoop.

"Als je er te laat bij bent, dan heb je in januari nog een kans. Dan gaan er ook kaarten in de verkoop". De route via de zwarte markt is lastiger, alle kaarten worden namelijk op naam uitgegeven om woekerprijzen tegen te gaan.