Schiedam licht op tijdens feestelijk weekend

Schiedam bereidt zich dit weekend voor op Kerst. Donderdag worden tijdens Kaarsjesavond de lichtjes van de kerstboom voor het stadhuis ontstoken en in het Julianapark is lichtkunst te bewonderen tijdens Winterlicht.

De festiviteiten rondom Kaarsjesavond worden anders ingevuld dan voorheen. Naast het ontsteken van de kerstboom op de Grote Markt met de burgemeester en stadsdichter om 19:30 uur op donderdag, is er tijdens deze editie van alles te doen in het centrum.

Guy Verbeek van de Kaarsjesavond: "Wat je dit jaar ziet, is dat het langer gaat duren, van 17:00 uur tot 21:00 uur. Er is meer muziek, je kunt glühwein drinken, er zijn kerstkraampjes en er is een preview van de voorstelling De Kleine Prinses van De Stokerij Schiedam." Daarnaast is er ook een programma met onder andere kerstkramen op de Hoogstraat en de Lange Kerkstraat.

Lichtkunstfestival in het Julianapark

Er gaan nog meer lampjes branden in Schiedam. Het Julianapark is toneel voor de zesde editie van lichtkunstfestival Winterlicht. Donderdag om 17:00 uur is de aftrap met een lampionnenoptocht vanaf de Erker naar het Julianapark. Daarna volgt de spectaculaire opening met een lichtkunstenaar.

Er zijn dit jaar twintig kunstwerken te bewonderen van kunstenaars uit binnen- en buitenland. Een opvallende kunstwerk is het verlichte spacevarken van Sander Bokkinga dat tussen twee bomen heen en weer vliegt. Alle lichtkunstwerken en projecties zijn doorlopend te bekijken in het park.

Slecht weer mag de pret niet drukken

Hoewel het weer niet optimaal is, verwachten de organisatoren van de Kaarsjesavond en Winterlicht veel aanwezige Schiedammers.

Kirsten Houweling van Winterlicht: "We hebben zes vuurkorven en er is lekker warms te eten en te drinken. "We zijn Nederlanders, we zijn wel wat gewend. Gewoon in regenpak de gezelligheid opzoeken", voegt Verbeek toe.