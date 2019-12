Ongeluk Oostvoorne: 'Een pluim voor de makers van de kooiconstructie'

"Als je ziet hoe de auto er aan toe is, dan is die kooiconstructie in de wagen een pluim waard", laat de politie weten over het ongeluk in Oostvoorne, donderdagmorgen. Een auto kwam daar frontaal in botsing met een tegemoetkomend bouwvoertuig. De bestuurster kon uiteindelijk zelf op de brancard stappen, om met de ambulance naar het ziekenhuis te gaan.

De vrouw probeerde vanmorgen op de Westvoornseweg (N496) in Oostvoorne rond kwart over zeven een vrachtwagen in te halen. "Daarbij heeft ze de tegemoetkomende wagen over het hoofd gezien", zegt politiewoordvoerder Lillian van Duijvenbode. "Het is dat de bestuurder van het bouwvoertuig nog iets is uitgeweken, anders was de schade nog groter geweest."

Het slachtoffer zat bekneld in de auto, maar kon nadat ze was bevrijd door de brandweer zelf uitstappen. "Ze is vervolgens op eigen kracht op de brancard gestapt", gaat Van Duijvenbode verder. Hoe het nu met de vrouw gaat is niet duidelijk.

Beide wagens zijn zwaarbeschadigd. De witte auto van de vrouw zit in elkaar. Het bouwvoertuig heeft ook grote schade. Zo is de vooras van de wagen in tweeën gebroken. De bestuurder van het bouwvoertuig had geen medische hulp nodig.

Het onderzoek op de N496 is inmiddels afgerond.