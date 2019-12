Cao-akkoord in basisonderwijs, maar acties gaan door

De protestmars over de Erasmusbrug in november.

De bonden en werkgevers in het basisonderwijs hebben een cao-akkoord bereikt. Dat meldt de Algemene Onderwijsbond (Aob). De eerder aangekondigde landelijke staking op 30 en 31 januari, die volgt op de grote staking in onder meer Rotterdam van november, gaat wel gewoon door.

Het onderwijspersoneel krijgt vanaf januari een loonsverhoging van 4,5 procent. Ook komt er een bonus, bij een voltijdbaan is die 875 euro. Daarnaast wordt er een eenmalige nabetaling gedaan in februari, die een derde van het maandloon van de maand ervoor is. De onderwijsbond gaat het akkoord nu voorleggen aan de leden.

"Het is heel mooi dat er een cao-akkoord is gesloten en leraren, schoolleiders en ondersteunend personeel er 4,5 procent op vooruit gaan", zegt minister Arie Slob (Onderwijs) op Twitter. "Dat gun ik ze van harte. Een extra waardering voor hun vak."



Slob stelde eerder structureel 285 miljoen euro en eenmalig 150 miljoen euro in het vooruitzicht als er een cao-akkoord zou komen, meldt de NOS. Die miljoenen zijn nu gebruikt voor de loonsverhoging en de eenmalige uitkeringen.

"Maar de tweedaagse staking van januari gaat absoluut dóór, omdat er nog steeds structurele investeringen nodig zijn om de loonkloof met het voortgezet onderwijs te dichten", zegt Eguenie Stolk van Aob.

Protestmars over Erasmusbrug

De oproep voor de staking van 30 en 31 januari geldt voor zowel het basis- als het voortgezet onderwijs. Het volgt op de grote eendaagse onderwijsstaking van begin november. Toen sloten ruim 3500 scholen de deuren en liepen ruim tweeduizend leraren in Rotterdam een protestmars over de Erasmusbrug naar het stadion van Excelsior in Kralingen.