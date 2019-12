Uniport-personeel doet het langzaam aan

Personeel van het Rotterdamse containeroverslagbedrijf Uniport is langzaam-aan-acties begonnen. Het bedrijf wordt binnenkort gesloten door moederbedrijf Steinweg Handelsveem. Onderhandelingen over een sociaal plan hebben tot dusverre te weinig opgeleverd, vindt het personeel.

OR-voorzitter Wim van Gijlswijk zegt dat Steinweg niet in beweging lijkt te komen bij de gesprekken over een sociaal plan. "Er is te weinig geld en daarnaast is er ook niet genoeg moeite gedaan om personeel ergens anders aan de slag te laten gaan. En dat terwijl er genoeg mensen ingehuurd worden. Dit zijn geen onderhandelingen meer."

De ploeg die aan het werk was in de nacht van woensdag op donderdag begon met de langzaam-aan-actie. Die duurt in ieder geval tot en met vrijdagmorgen. Mogelijk volgen er daanra acties met 'meer impact'.