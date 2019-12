Eerste ronde songfestivaltickets binnen uur uitverkocht

De eerste kaarten voor het Eurovisie Songfestival, komend jaar in Rotterdam, waren binnen een uur uitverkocht. Om 12:00 uur ging een deel van de kaarten voor in totaal negen shows in de verkoop.

De halve finales van het Eurovisie Songfestival zijn op 12 en 14 mei. De finale volgt op 16 mei. Van elke show is naast een liveshow ook een 'juryshow' en 'familyshow' (generale repetitie).

​​​​​​De verkoop van donderdag waren de eerste reeks kaarten. Begin volgend jaar volgt de 'second wave', in maart worden de laatste kaarten verkocht. Een uur voor de opening van de kassa's stonden er al meer dan 25 duizend mensen in de wachtrij.

Ruim twintig minuten nadat de kaartverkoop begon, kwamen de eerste meldingen binnen dat er shows uitverkocht waren. Toen waren er wel nog kaarten voor de juryshow en de familyshow (generale repetitie) te koop. Een kwartier later volgde het nieuws dat ook de beschikbare kaarten voor de Jury Shows uitverkocht zijn.

Op social media werd volop geklaagd over het verkoopsysteem. Zo kwamen mensen in een wachtrij te staan, zonder dat ze door hadden hoe hoog ze in de rij stonden. Op Marktplaats staan inmiddels de eerste advertenties met kaarten.



Sommige mensen hadden meer geluk en zijn er volgend jaar bij in Rotterdam Ahoy.