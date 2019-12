Oud-raadslid Struijvenberg krijgt stadspenning 'De Rotterdammert'

Struijvenberg begon in 2010 als gemeenteraadslid voor Leefbaar Rotterdam. In de volgende raadsperiode werd hij wethouder Werkgelegenheid Werkgelegenheid en Economie. In 2018 is Maarten Struijvenberg bij de start van het huidige stadsbestuur weer raadslid geworden voor Leefbaar Rotterdam. Sinds deze week is hij wethouder in Capelle aan den IJssel voor Bouwen, Verkeer en Onderwijs.

Opvolging

In de Rotterdamse raad is hij opgevolgd door Eline Duijm Wickerhoff, die sinds 2018 voor Leefbaar Rotterdam lid is van de gebiedscommissie Prins Alexander. In eerste instantie zou de plek van Struijvenberg worden ingenomen door Pieter van Hoof. Maar hij heeft besloten daar vanaf te zien.

Stadspenning De Rotterdammert

Met de stadspenning eert de stad mensen die zich intensief hebben ingezet voor de stad. De Rotterdammert is een bronzen penning. Aan de voorkant staat het gemeentewapen met de tekst 'Sterker door Strijd' en de naam van de onderscheiding. Op de achterkant is de skyline van de stad te zien met onder andere de naam van de ontvanger.