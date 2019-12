Tennisser Dimitrov voor achtste keer naar Ahoy

Grigor Dimitrov eerder dit jaar in actie in Parijs. Bron: Ian Langsdon (ANP)

In 2018 haalde hij de finale in Rotterdam Ahoy, maar verloor hij in twee sets van Roger Federer. Vorig jaar stond Dimitrov ook op de startlijst, maar hij moest zich afmelden met een schouderblessure.

Eerder strikte toernooidirecteur Richard Krajicek onder andere Stefanos Tsitsipas, Stan Wawrinka, Daniil Medvedev en David Goffin. Het 47ste ABN AMRO World Tennis Tournament wordt gehouden van 8 tot en met 16 februari in Ahoy.