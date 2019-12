Provincie Zuid-Holland: plannen Feyenoord-city botsen met provinciale afspraken

In de brief van de provincie, die in handen kwam van website Vers Beton, wordt de conclusie getrokken dat het plan moet worden aangepast, omdat het 'onvoldoende rekening houdt met de betrokken provinciale ruimtelijke belangen'.

Een van de eerste punten die de provincie aanstipt is de bouw van het stadion, dicht tegen de rivier aan. Zo kan er alleen maar dicht aan de waterkant gebouwd worden als er sprake is van een 'groot maatschappelijk of bedrijfseconomisch belang', maar die vereiste is volgens de provincie 'volledig vergeten'.

Om binnen 25 meter van de rivier te mogen bouwen is een speciale ontheffing nodig van de Gedeputeerde Staten. Het volbouwen van de oever is volledig uitgesloten.

Winkels

in de plannen voor Feyenoord-city staan ook winkels ingetekend. "Een dergelijke toevoeging van reguliere detailhandel is op deze plek in strijd met het provinciale beleid", schrijft de Provincie. In de plannen wordt de Strip (het gebied tussen de Kuip en de Veranda) ook een 'overig centrum' genoemd. "En in deze centra staan wij de toevoeging van grootschalige detailhandel niet toe."

Ook zijn er kantoren ingetekend in het plan, maar dat is niet afgestemd met de provinciale plannen voor de verdeling van kantoren in de regio.

Bedrijven

Voor de plannen moeten ook sommige bedrijven verplaatst worden. De nieuwe locatie, de Noorderhelling, is daar echter niet voor geschikt, zegt de provincie. Het gebied is te klein, ligt niet aan het water (terwijl het wel om watergebonden bedrijven gaat), en de bedrijven die er naartoe moeten voldoen niet aan de milieu-eisen, die op de Noorderhelling een plaats moeten krijgen.

De Provincie wijst erop dat in de plannen ook nog geen rekening is gehouden met de komst van de nieuwe stadsbrug tussen de Veranda en De Esch in Kralingen.

Brief

De bevindingen van de provincie staan in een brief die enkele maanden geleden al naar Rotterdam is gestuurd. Die brief is nooit gepubliceerd of naar de gemeenteraad gestuurd. "Het is aan het college om die brief door te sturen naar de gemeenteraad", zegt een woordvoerder van de provincie.

De kritiek van de provincie is de tweede tegenslag voor het project Feyenoord-city. Eerder deze week werd bekend dat het nieuwe stadion pas in 2025 de deuren zal openen, omdat het aankopen van grond en het uitkopen van huidige eigenaren meer geld kost dan verwacht.