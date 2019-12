Douane vindt honderden kilo's cocaïne tussen de mango's en meloenen

De douane heeft in de Rotterdamse haven 550 kilo cocaïne gevonden in een container met mango's. De partij drugs werd gevonden tijdens een controle.

De cocaïne kwam uit Brazilië en was bestemd voor een bedrijf in Duitsland. Een bedrijf in Poeldijk fungeerde als tussenpartij bij het transport. Het Openbaar Ministerie (OM) vermoedt dat beide bedrijven niets met de smokkel te maken hebben.

De straatwaarde van deze hoeveelheid drugs ligt tussen de 11 miljoen en 19 miljoen euro. De drugs zijn vernietigd.

Meloenen

Afgelopen maandag werd in een andere partij fruit (meloenen) ook nog eens 150 kilo cocaïne gevonden. Ook deze container was afkomstig uit Brazilië en arriveerde afgelopen zondag met een zeeschip in Rotterdam.

Ook hier zijn geen aanhoudingen verricht. Deze partij heeft een straatwaarde van tussen de drie en vijf miljoen euro.