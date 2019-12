Geen wonder in Porto; Feyenoord uitgeschakeld in Europa League (3-2)

Feyenoord is donderdagavond uitgeschakeld in de Europa League. In Portugal verloren de Rotterdammers het groepsduel tegen FC Porto met 3-2. Het was ook de eerste nederlaag van Feyenoord sinds het aantreden van trainer Dick Advocaat.

Na iets meer dan een kwartier spelen stond Feyenoord al op een 2-0 achterstand. De manier waarop die score tot stand kwam, was erg klungelig. Eerst liet Feyenoord-doelman Nick Marsman het schot van Luis Diaz door zijn handen glippen (1-0). Twee minuten later tikte Tyrell Malacia de bal in eigen doel (2-0).

Maar Feyenoord rechtte knap de rug. In de negentiende minuut kopte Eric Botteghin uit een corner de 2-1 binnen. Na 22 minuten was de stand bij FC Porto-Feyenoord gelijk: Sam Larsson tikte dichtbij de 2-2 op het scorebord.

De Rotterdammers gingen echter niet met een gelijke stand rusten. Tiquinho Soares tackelde bij de 3-2 Eric Botteghin vlak voor de doellijn, maar scheidsrechter Deniz Aytekin uit Duitsland zag daar geen overtreding in.

Grote kansen voor Toornstra en Narsingh

In tegenstelling tot de beginfase van de eerste helft, was de beginfase van de tweede helft een stuk minder vermakelijk. Beide ploegen creëerden bijna geen kansen. FC Porto zette nauwelijks aan, terwijl Feyenoord in deze fase slordig voetbalde.

Pas in de slotfase van de wedstrijd kreeg Feyenoord grote kansen. Jens Toornstra tikte vlak voor het doel de bal tegen de paal, terwijl invaller Luciano Narsingh in de 73e minuut verzaakte de score gelijk te trekken.

FC Porto - Feyenoord 3-2 (3-2)

14' 1-0 Luis Diaz

16' 2-0 Tyrell Malacia (eigen doelpunt)

19' 2-1 Eric Botteghin

22' 2-2 Sam Larsson

33' 3-2 Tiquinho Soares

Opstelling Feyenoord: Marsman; Geertruida, Botteghin, Senesi, Malacia; Toornstra (72' Ayoub), Fer, Kökcü (75' Tapia); Berghuis, Sinisterra (72' Narsingh), Larsson