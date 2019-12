Praat mee over FC Porto-Feyenoord

Leroy Fer in duel met Pepe, tijdens de eerdere ontmoeting in de Kuip (2-0). (VK Sportphoto - Mischa Keemink)

Het is erop of eronder voor Feyenoord in de Europa League. Vanavond moeten de Rotterdammers in ieder geval winnen op bezoek bij FC Porto, om nog kans te maken op de knock-outfase. Via Radio Rijnmond mis je uiteraard niets van dit cruciale duel.