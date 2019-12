Excuses van supporter die racistische opmerkingen maakte in Nieuw-Lekkerland

De supporter laat in een brief weten dat hij zich schaamt voor de opmerkingen. "Ik vind het erg dat het zo hard is aangekomen en dat de wedstrijd is gestaakt. Ik schaam me diep dat ik geen goed voorbeeldgedrag heb vertoond."

De wedstrijd werd afgelopen zaterdag gestaakt nadat iemand in de eerste helft opmerkingen gemaakt had richting Emerson Antonia van Oranje Wit. Volgens RTV Dordrecht zouden opmerkingen gemaakt zijn als "bananenplukker" en "ga terug naar je eigen land". Daardoor waren de gemoederen zo verhit dat de wedstrijd niet meer werd uitgespeeld.

VV Nieuw-Lekkerland deelt de komende thuiswedstrijden een pamflet uit tegen racisme en discriminatie. De KNVB buigt zich nog over mogelijke vervolgstappen.