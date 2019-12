Agenten hebben woensdagavond een 34-jarige man uit Hendrik-Ido-Ambacht opgepakt voor een beschieting in Zwijndrecht. Hij werd na een korte zoektocht gearresteerd in Rotterdam.

Woensdagavond rond 20:30 uur kregen twee mannen ruzie op de Parklaan in Zwijndrecht. Daarbij werd een schot gelost. De mannen gingen ervandoor in een auto.

De wagen werd later gespot op het Oostplein in Rotterdam. Daar werd de bestuurder opgepakt. Het vuurwapen is nog niet teruggevonden.