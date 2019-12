Excelsior met fitte selectie richting TOP Oss: 'Dat wordt nu de luxe'

"De diagnose van zijn blessure viel mee, dus hij is er gewoon bij", vertelt Moniz over Oude Kotte.

"Of hij speelt weet ik nog niet, Robin van der Meer viel fantastisch in. Dat wordt nu de luxe. Stijn Meijer is ook terug maar Elías Omarsson doet het goed. Dat is uiteindelijk waar je als trainer naartoe wil, dat ze elkaar scherp houden."

"Arsenio Valpoort is er ook weer bij, hopelijk blijft hij nu fit", vertelt Moniz verder over de leeglopende ziekenboeg van Excelsior. "We hebben nog steeds Tobias Kleijweg met zijn knieverleden. Hij was heel ver maar is weer iets teruggevallen, daar balen we van.''

Met TOP Oss treft Excelsior vrijdag een ploeg die vorig seizoen nog play-offs speelde, maar nu voorlopig onderin de Keuken Kampioen Divisie bivakkeert. Toch waakt Moniz voor onderschatting. "Ik kan me nog herinneren dat we daar in mijn tijd bij FC Eindhoven met 6-2 werden weggespeeld. Een lastig te bespelen ploeg, door het systeem met vijf verdedigers dat ze spelen. We kunnen aan de bak."

Bekijk boven dit bericht de volledige interviews met Ricardo Moniz en Luigi Bruins. Laatstgenoemde vertelt daarin onder meer over zijn veranderde positie in de basis van Excelsior.