Toch een doorsteek op de omgeploegde Kleiweg in Rotterdam

Goed nieuws voor ondernemers aan de Kleiweg in Rotterdam-Hillegersberg. Er komt met spoed een doorsteek, zodat de winkels in de straat - tijdens deze werkzaamheden - goed te bereiken blijven.

In de straat wordt van alles onder de grond vervangen: het riool, gas, water en stroomleidingen. Ook komen er nieuwe tramsporen, nieuwe tramhaltes en meer ruimte voor fietsers.

De winkels zijn hierdoor al maanden een stuk slechter bereikbaar en dat merken de middenstanders goed. Volgens Benvenido van Schaik, raadslid van Leefbaar Rotterdam, is de situatie zo nijpend dat sommige winkels "het loodje dreigden te leggen".

"Mensen blijven weg, het gebied is bijna niet bereikbaar en met een lege zaak red ik het niet", zei Lieven de Regt van Brasserie Heerlijk eerder tegen Rijnmond. Ook medewerkers van de bakker en de dierenwinkel spraken toen hun zorgen uit.



Een doorsteek zou de omzet van de winkels ten goede komen. In eerste instantie noemde de gemeente dat geen goed idee, omdat voetgangers en fietsers dan door de werkzaamheden heen moesten manoeuvreren. "Dan kunnen er ongelukken gebeuren", was de tegenwerping.

Na aandringen van onder anderen Van Schaik heeft wethouder Bokhove (Buitenruimte) nu toch het licht op groen gezet. "Er komt een doorsteek ter hoogte van de Action", laat het raadslid weten. "Het wordt een veilige doorsteek. Voor fietsers en voetgangers. Bij het ontwerpen ervan is ook de politie betrokken."

Het is volgens Van Schaik de bedoeling dat de doorsteek voor het weekend klaar is. "Of anders direct daarna. Dat is fijn, want in december willen ook deze winkeliers natuurlijk graag extra omzet draaien."

Het werk aan de Kleiweg duurt nog tot april 2020.