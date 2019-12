Raadslid Leefbaar Rotterdam gaat met hond Max de wijken in

Raadslid Benvenido van Schaik van Leefbaar Rotterdam gaat volgend jaar op bezoek in 57 wijken om te praten met bewoners. Hij doet dat niet alleen, maar samen met zijn jonge hond Max. De tournee begint op 14 januari in Hoek van Holland.

Van Schaik wil graag horen wat in buurten speelt. "Gaat het goed in de wijk? Waar loopt u tegen aan? Meld het Max! Dat is het idee."

Het is de bedoeling dat het raadslid en zijn hond elke week een andere wijk bezoeken. "Afwisselend kunnen fractiegenoten mee", zegt Van Schaik.



De hond is een zeven maanden oude Shih Tzu-Boomer. Een foto waar de reu samen met zijn baas op staat, is er (nog) niet. "Max en ik wonen samen. En Max heeft nog geen camera", lacht Van Schaik.