Soraida uit Hoogvliet sinds 1994 spoorloos

Deze week in Bureau Rijnmond: De verdwijning van de 36-jarige Soraida Maxwell in 1994 Ze verlaat op 31 januari haar woning in Hoogvliet en niemand heeft ooit nog iets van haar vernomen.

Drie weken na haar verdwijning wordt haar auto aangetroffen in Rotterdam-Charlois. Haar handtas wordt teruggevonden in een zwaarbeschadigde auto, die net over de grens in België staat geparkeerd.

Soraida gaat destijds zonder haar hond de deur uit en dat is bijzonder. Verder ging ze om met personen die in het drugscircuit zaten. Het onderzoek liep destijds vast, maar de politie hoopt dat mensen die nog iets weten, nu wel willen praten of dat nieuwe technieken de oplossing dichterbij brengen.

Bel met de Opsporingstiplijn op 0800-6070. Anoniem melden kan via Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000.