Laat je inspireren! De wereld van Dans, Muziek en Theater op Radio Rijnmond

In deze 'donkere' maand is er van alles te beleven. En op donderdagavond is het om 19:00 uur tijd voor cultuur in allerlei vormen op Radio Rijnmond. Ruud de Boer ontvangt allerlei gasten uit de wereld van Theater, Muziek en Dans in de studio.

Mirna Bogert

Alice Vlaanderen

Kees de Jong

Melvin Bruhn

Gianni Noten

van Eilandpromotie Goeree Overflakkee vertelt hoe romantisch het eiland is rond de kerstdagen.(Projectdirecteur EuroVisie Songfestival) en(Ahoy) vertellen over hun spannende avontuur (en hard werken!) in aanloop naar het Songfestival.van LantarenVenster heeft een stapel mooie muziek- en filmtips voor je envertelt over zijn rol in de bijzondere jeugdvoorstelling in het Maastheater.

