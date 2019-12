Vlaardingse politiek snakt naar burgemeester Bas Eenhoorn

Er komt geen feestelijke intocht voor de redder van Vlaardingen, maar de komst van Bas Eenhoorn als waarnemend burgemeester valt goed in de politieke arena van de Haringstad. 'Integriteit' is het woord dat veel valt bij de beschrijving van de 73-jarige rasbestuurder.

Nadat Annemiek Jetten donderdag 5 december plotseling haar biezen pakte, was haast geboden. Vlaardingen viel onder het bewind van de 56-jarige Limburgse van de ene affaire op het stadhuis in de andere.

Gekonkel, geroddel, geruzie waren aan de orde van de dag. Ondertussen ontstond een miljoenentekort op de begroting en werd Vlaardingen het lachertje van de regio. Bas Eenhoorn kan zijn Groningse borst natmaken.

Lastige week

"Heel blij", zegt Erik van Pienbroek van CU/SGP in de raad. "Een goede, krachtige bestuurder die heel scherp op de zaken zit en alles onder controle heeft." Een voordeel is volgens Van Pienbroek ook dat Eenhoorn waarnemend burgemeester wordt. "Alles weer in proporties terugbrengen. Maatregelen nemen en dat kan als tijdelijk burgemeester in deze situatie beter. Het is een behoorlijk lastige week geweest."

Net als Van Pienbroek voelen meer raadsleden zich gepasseerd door de burgemeester en wethouders. "Ze wilde haar besluit niet in de raad bekend maken uit vrees dat er weer gelekt zou worden", vertelt Ron Boers van de Fractie Boers. Boers staat bekend als een van de tegenstanders van de door de Kroon benoemde Jetten. "Prima besluit om Eenhoorn te nemen. Man van de regeltjes en die kunnen we hier goed gebruiken."

Boers voelt zich niet verantwoordelijk voor de onrust in de raad de afgelopen jaren sinds de komst van Jetten. "Voor nul procent. Wij zijn kritisch, maar als we geen antwoord krijgen of onware antwoorden dan laten we niet meer los. Da's onze taak ook."

Rechtlijniger

Koen Kegel van D66 in Vlaardingen heeft vertrouwen in de tijd die komt. "We hebben als raad te bewijzen dat we het ook goed kunnen met z'n allen. Ik denk dat deze burgemeester daar een positieve bijdrage aan kan leveren. We gaan nu merken of het aan de personen lag of aan de burgemeester. Eenhoorn is ook wat rechtlijniger dan mevrouw Jetten, ik hoop dat dat helpt", zegt Kegel.

Waarnemend burgemeester Eenhoorn komt vrijdag weer naar Vlaardingen, waar hij officieel aan zijn taak gaat beginnen en zijn wethouders zal spreken. Het tekort op de begroting van tussen de 6 en 8 miljoen zal prioriteit zijn, maar toch vooral ook de neuzen weer in dezelfde richting krijgen. Misschien wel de lastigste taak op het stadhuis, maar veel te verliezen heeft Eenhoorn niet.