Hoera! Knaloranje aapje geboren in Blijdorp

Diergaarde Blijdorp heeft een nieuwe bewoner erbij. Er is een langoer geboren. Dat is een apensoort.

Het babyaapje is knaloranje. Dat is altijd zo bij jonge langoeren, zodat die goed opvallen. Een trucje van de natuur, laat de diergaarde weten.

De moeder van het jong is Nanpi. Zij was in 1997 de eerste Françoislangoer die in een Europese dierentuin, in Blijdorp.

Er zijn nu vijf langoeren in Rotterdam. Blijdorp is de enige dierentuin waar dit apensoort te zien is. In het wild worden ze met uitsterven bedreigd.