Van den Berg na dit seizoen weg bij Barendrecht

Jack van den Berg moet na dit seizoen op zoek naar een nieuwe club. Het contract van de trainer bij BVV Barendrecht wordt niet verlengd. Van den Berg is bezig aan zijn tweede periode bij de derdedivisionist.

Vorig seizoen keerde Van den Berg in de winterstop terug bij Barendrecht. Hij kon degradatie vanuit de tweede divisie niet voorkomen. Momenteel is Barendrecht zevende in de derde divisie zaterdag met 22 punten.

Van den Berg was voor zijn tweede periode al negen jaar trainer van Barendrecht. In die tijd haalde hij grote successen, zoals het winnen van de landelijke amateurbeker en een hoofdklassetitel.