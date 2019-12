Luxe op de Kruiskade: laat je auto parkeren en neem een butler

Deze zogenoemde valet-parking is niet de enige luxe die je kunt verwachten op de Kruiskade in het centrum van Rotterdam. De chauffeurs kun je na het parkeren inzetten als straatbutler. Dan hoef je zelf niet je zware aankopen over straat naar de auto te tillen.

Het is een proef van zeven maanden en een initiatief van lokale winkeliers en vastgoedeigenaren.

In de straat zitten een theater, een casino, een hotel en verschillende horecagelegenheden.