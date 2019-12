D66 Rotterdam wil bodycams handhavers gebruiken voor training

Voor beginnende agenten en boa's zouden de beelden van die camera's goed gebruikt kunnen worden om ervan te leren, stelt de partij. Daarvoor moeten wel de richtlijnen worden aangepast.

Raadslid Nadia Arsieni is blij dat de Rotterdamse proef met de camera's goed is ontvangen: “Bodycams werken niet alleen de-escalerend maar het is ook een uitstekende methode om de transparantie rond het optreden van agenten en BOA’s te bevorderen. Dat kan bijdragen aan meer vertrouwen in de politie.”