Rotterdam steekt opnieuw 15 miljoen in noodlijdend Warmtebedrijf

De toekomst van het Warmtebedrijf is nog lang niet zeker, toch stopt Rotterdam er volgend jaar weer vijftien miljoen euro in. Het geld is nodig om het bedrijf dat restwarmte uit de haven levert draaiende te kunnen houden.

In totaal moet er 30 miljoen geïnvesteerd worden, maar Rotterdam hoopt dat de andere aandeelhouder - de provincie Zuid-Holland - ook vijftien miljoen inlegt. Over een week neemt de provincie daar een besluit over.

Meer geld nodig

De betaling leidde donderdag in de gemeenteraad van Rotterdam tot gemor bij de raadsleden die vergaderen over de nodige geldinjectie voor het Warmtebedrijf. Al jaren is het verlieslijdende bedrijf afhankelijk van geld uit Rotterdam. Zo ook in 2020, maar nog meer dan tot nu toe.

Het geld is nodig voor de reguliere bedrijfsvoering. Maar dit jaar is ook extra kapitaal nodig om alsnog een pijpleiding naar Leiden aan te leggen.

Leiding naar Leiden

Om het verliesgevende Warmtebedrijf in de zwarte cijfers te krijgen, was besloten een leiding naar Leiden aan te leggen om daar een woonwijk van warmte uit de Rotterdamse haven te voorzien. Dat zou op 1 januari 2020 moeten ingaan, maar de aanleg liep vertraging op, omdat vergunningen niet op orde waren.

En omdat de leiding nog niet is, moet Rotterdam betalen voor een oude centrale, zodat de woonwijk in Leiden alsnog voorzien wordt.

Toekomst

Rotterdam laat nu onderzoeken wat er in de toekomst met het bedrijf moet gebeuren. Verschillende scenario's worden bekeken. Van doorgaan met het aanleggen van een pijpleiding naar leiden tot helemaal stoppen met het bedrijf.

De bedoeling was dat eind december een keuze zou worden gemaakt. Dat is nu uitgesteld tot mogelijk volgend jaar zomer.