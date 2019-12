Raad Rotterdam eist uitleg wethouder Van Gils Feyenoord City

Leefbaar Rotterdam snapt niet dat de brief niet bij de raad is terechtgekomen

De Rotterdamse gemeenteraad wil duidelijkheid van wethouder Van Gils over de kritiek van de provincie Zuid-Holland op de plannen van Feyenoord City. Die kritiek is niet gedeeld met de raad. Vandaag lekte in de media een brief van de provincie uit van juli dit jaar. Daarin schrijft het provinciebestuur dat onder meer de vereiste veiligheidseisen niet worden gehaald.

Gerben Vreugdenhil van Leefbaar Rotterdam snapt er niets van dat de brief niet bij de raad is terechtgekomen. Een van de belangrijkste bezwaren is dat het nieuwe stadion dichtbij de rivier komt te staan. Daardoor kunnen er gevaarlijke situaties ontstaan, zegt de provincie.

"Dat moet aangepast worden volgens de brief van Provinciale Staten", zegt Vreugdenhil. "Dat heeft invloed op hoe het stadion eruit gaat zien en wellicht ook op wat het gaat kosten. Een ander punt is hoeveel winkels mag je daar bouwen. Dat vindt men ook te veel. En ten derde is het aantal vierkante meters kantoorruimte te hoog."

Wie betaalt dat?

De plannen moeten dus aangepast worden om alle vergunningen te kunnen krijgen. Ellen Verkoelen van 50Plus: “Alles is op te lossen, maar wie gaat dat betalen?"

De Rotterdamse PvdA is heel duidelijk. PvdA-raadslid Dennis Tak: “Wij (Rotterdam) gaan sowieso niets meer dan de toezegde veertig miljoen betalen. Daar is een hele duidelijke uitspraak van de gemeenteraad over.”

Vertraging besluit stadion

Vreugdenhil van Leefbaar Rotterdam denkt dat er door de aanpassingen die nu nodig zijn opnieuw vertraging gaat komen bij het definitieve besluit wel of geen nieuw stadion te bouwen. "Ik denk op dit moment, op basis van de informatie die we nu hebben, dat het onwaarschijnlijk is dat we half juni een debat kunnen hebben in de raad."

De PvdA maakt zich ernstige zorgen of de club het stadion nog wel kan betalen. Dennis Tak: “Een jaar vertraging betekent gewoon negen tot tien miljoen euro aan extra financiering die nodig is. Die is er voor zover wij weten op dit moment nog niet. Dus we horen graag zo snel mogelijk van de club hoe ze dat willen gaan doen."

Reactie wethouder

Volgende week donderdag gaan de raad en de wethouder in debat. De belangrijkste vraag zal dan zijn in hoeverre de gemeente Rotterdam nog controle heeft over dit project.

De woordvoerder van wethouder Van Gils denkt dat het niet zo'n vaart zal lopen. Het gaat tot nu toe steeds om een voorontwerp van een bestemmingsplan, waar reacties van verschillende partijen op zijn gekomen. Die zullen uiteindelijk verwerkt worden in een ontwerpbestemmingsplan. Dat stuk verschijnt ergens in februari.

De gemeente zegt nog steeds met de provincie in gesprek te zijn.