Woonstad zet winnaars prijsvraag in bij energie-experiment

Hoe krijg je woningen die niet op het warmtenet passen tóch gasloos? Die vraag stond centraal in de Woonstad Rotterdam Energie Challenge.

Donderdagavond zijn de vijf winnaars van de prijsvraag bekend gemaakt. "En die mogen daadwerkelijk honderd bestaande huurwoningen gaan aanpakken", vertelt bestuursvoorzitter Maria Molenaar van Woonstad.

Het gaat om al bewoonde huurpanden in de Schietbaanstraat en de Josephstraat in het Oude Westen en de Borselaarstraat in de Tarwewijk op Zuid.

Direct van gas naar elektrisch

De 38 inzendingen zijn beoordeeld door een vak- en een bewonersjury. "Wij hebben vooral gekeken naar de overlast die het veroorzaakt voor ons. En wie ons direct van het gas naar elektrisch kan overzetten", legt bewonersjurylid Han van Mourik uit, die zelf in de Tarwewijk woont.

Eén van de winnaars is HR Solar met het plan GERS, Dat staat voor Green Energy Rooftop Storage. "Wij willen zonnepanelen aan een warmtepomp koppelen. En dat doen we op een manier die geen geluidsoverlast veroorzaakt", vat Jeroen Prinsen van HR Solar kort samen.

Goedkoper

"Wij willen met name ook de energieprijs gaan drukken. Verduurzamen hoeft niet altijd duur te zijn", zegt Prinsen

De andere winnaars zijn Breman, Escom, Wocozon en HMM.