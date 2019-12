Inwoners Spijkenisse willen garantie van NAM: geen Groningse taferelen

Nagenoeg iedereen lijkt tegen: bewoners, de gemeente Nissewaard en de provincie Zuid-Holland. Toch gaat de gaswinning door de NAM in Spijkenisse gebeuren. Donderdag was er een bijeenkomst op het stadhuis in Spijkenisse. Daar kregen bewoners cijfers, uitleg en onderzoeken gepresenteerd van de NAM, maar geen zekerheid.

Bewoners hebben een jaar geleden al handtekeningen ingezameld, maar daar lijkt niemand zich iets van aan te trekken, zeggen ze: "De NAM gaat gewoon door. Deze avond is in principe gewoon bullshit. Dit is symboolpolitiek."Bewoners van Spijkenisse kunnen de aardbevingen in Groningen niet uit hun hoofd zetten. De NAM zegt dat het gas ergens vandaan moet komen, daarom krijgt het bedrijf vergunningen te boren daar waar het veilig en verantwoord is: "Wij hebben aangetoond dat dat het is, en onafhankelijke instituties zoals Staatstoezicht op de Mijnen hebben dat bevestigd."

Geen zekerheid

"Ik denk dat hij gelijk heeft, maar als de bodem verder verzakt, daar heb je geen zekerheid over", reageert een Spijkenissenaar die schuin boven het veld dat gaat worden aangeboord woont. "Er is ook geen nulmeting, wat het nú is. Dat is een zorg."

De bewoner verwacht weinig van de avond. Hij hoopt alleen wat meer informatie te krijgen. "Daar zijn ze niet echt scheutig mee."

En zo hebben meer bewoners een slecht gevoel over de tijd die komt. "Ik zie daar de 'te verwachte' bodemdaling. Het zal 'naar verwachting' geen negatieve effecten op het milieu hebben. Het zijn allemaal verwachtingen, zekerheid heb je niet. Ik zou wel eens willen weten of de NAM garant gaat staan voor schade aan onze woningen."

Groningen 2.0

Het schrikbeeld in Spijkenisse is Groningen, waar bewoners al jaren proberen aan te tonen dat schade aan panden veroorzaakt is door bevingen als gevolg van gasboringen door de NAM.

"We kunnen zeggen dat het geen Groningen 2.0 wordt", zegt Tea Curcic van de NAM. Ze zegt absoluut begrip te hebben voor de angst. "Ik vind het ook terechte vragen en ben blij dat men de vragen stelt, dan kunnen we uitleggen wat ze er van zullen merken."

"Mijn voornaamste doel is om te ontzorgen", gaat ze verder. "Dat ze naar huis gaan en weten dat ze op een veilige plek weten." De angst wegnemen kan ze niet, geeft ze toe, maar Curcic zegt de bewoners wel te willen informeren hoe klein het veld is en welke onderzoeken er gedaan zijn.

"Garantie kunnen we helaas nooit geven", zegt Curcic. Dat laatste is wel precies wat de bewoners donderdag op het stadhuis hoopten te krijgen.