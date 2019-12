Levend konijn in vuilniszak bij afval gedumpt in Rotterdam

Starlight zat in een vuilniszak bij het afval in Rotterdam

Aan de Burgaslaan in Rotterdam is een tam konijn bij het afval gevonden. Dat meldt de Dierenbescherming. Het arme dier zat in een dichtgeknoopte vuilniszak. Het konijn werd op tijd ontdekt door een bewoonster die het diertje uit deze benarde situatie kon bevrijden.