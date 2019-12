Personeel Uniport blokkeert toegang moederbedrijf Steinweg: 'Hij doet geen ene tyfus voor ons'

Personeel van containeroverslagbedrijf Uniport in Rotterdam heeft de toegangspoort van Rotterdam Shortsea Terminals (RST) geblokkeerd. Ze zijn boos over het voorgestelde sociaal plan dat door moederbedrijf Steinweg op tafel is gelegd. Het bedrijf houdt op te bestaan. RST is een dochteronderneming van Uniport dat onder moederbedrijf Steinweg-Handelsveem valt.