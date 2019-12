Claudio Braga over toekomst bij FC Dordrecht: 'Moet er nog over nadenken'

Claudio Braga verzorgde donderdagavond de analyse bij FC Porto-Feyenoord, maar de Portugese trainer sprak ook over de situatie bij FC Dordrecht. De Schapenkoppen staan onderaan in de eerste divisie en ook buiten de lijnen zijn er bij de club ontwikkelingen gaande. "Het is moeizaam voor ons allemaal", vertelt Braga.

Omdat de gemeente geen garantie van 17 miljoen euro wil geven aan de ontwikkeling van het sportcomplex Krommedijk, is er geen duidelijkheid over de toekomst van FC Dordrecht.

Braga geeft toe dat alle ontwikkelingen rondom FC Dordrecht hem raken. "Het gaat niet helemaal langs je heen", erkent Braga, die zich vooral focust op het technische aspect van de club.

Totaalplaatje

Maar de huidige situatie weegt Braga, wiens contract afloopt bij FC Dordrecht, mee in de beslissing over zijn toekomst aan de Krommedijk: "Dat is altijd een totaalplaatje." Momenteel heeft Braga er nog niet over nagedacht. "Als het moment daar is om hier rustig over na te denken, dan zal ik dat zeker meenemen."

Luister hierboven naar het volledige gesprek van presentator Dennis Kranenburg met FC Dordrecht-trainer Claudio Braga.