Dulfer met Oranje naar finale WK handbal

Kelly Dulfer in actie op archiefbeeld. (Foto: ANP)

De Schiedamse Kelly Dulfer heeft met de Nederlandse handbalsters de finale van het WK bereikt. De ploeg van bondscoach Emmanuel Mayonnade versloeg Olympisch kampioen Rusland in de Japanse stad Kumamoto met 33-32.

Laura van der Heijden schoot enkele seconden voor tijd de winnende treffer binnen. In de eindstrijd wacht zondag de winnaar van het duel tussen Noorwegen en Spanje, die wedstrijd wordt later vandaag gespeeld.

Rusland was op dit WK nog ongeslagen, terwijl Oranje al drie keer had verloren. De Nederlandse handbalsters toonden in de halve finale echter hun klasse en mogen daarom net als vier jaar geleden gaan strijden om de wereldtitel én een rechtstreeks ticket voor de Olympische Spelen van Tokio.

Op het WK van 2015 verloor Oranje in de finale van Noorwegen. Twee jaar later pakten de handbalsters brons op de mondiale eindronde in Duitsland.