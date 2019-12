Knaagdierenopvang: 'Als je zo'n zak ook dichtknoopt, dan heb je de intentie om het dier te laten sterven'

Ze maken best veel mee bij de knaagdierenopvang Het Knaagspoor in Ridderkerk, maar dat een levend konijn in een dichtgeknoopte vuilniszak bij het vuilnis achtergelaten wordt, daar schrokken ze toch wel van. "Als je zo'n zak ook echt dichtknoopt, dan heb je echt de intentie om het dier dood te laten gaan", zegt beheerder Saskia Burgerling van Het Knaagspoor.

Deze week kreeg de dierenambulance de melding van wat mensen aan de Burgaslaan in Rotterdam-Oost. Ze hadden tijdens een verhuizing een bewegende zak met afval zien liggen bij een container. "Normaal gesproken zou daar een rat in kunnen zitten", vertelt Burgerling. "Maar als de zak intact is, dan ga je toch even kijken. De zak ging open en de mensen zagen daar een reuzegezellige hangoor-dame in zitten."



Medewerkers van de dierenambulance brachten het roodbruine konijn naar Het Knaagspoor. Daar kreeg het dier (vanwege de kerstperiode) de naam Star Light. "Ja, Flappies hebben we al teveel", zegt Burgerling lachend.

Mysterie

Maar veel valt er niet te lachen, zegt Burgerling verder. De persoon die het konijn in de zak heeft gedaan, deed dat volgens haar moedwillig om het dier te doden. "Meestal sterft zo'n dier al vrij snel, omdat er geen zuurstof meer is", legt ze uit. "Daarmee kan je de conclusie trekken dat het dier er niet lang gelegen heeft. Ze ziet er ook nog, ondanks alles, puntgaaf uit."

Burgerling heeft nauwelijks een verklaring waarom iemand in staat is om een konijn zomaar weg te doen. "Het kan natuurlijk ook nog een echtelijke ruzie zijn geweest", zegt ze. "Waarbij een klein lief meisje nu aan het zoeken is naar Star Light. Maar meestal is dat niet het geval"

Burgerling benadrukt dat als de rechtmatige eigenaar zich nu alsnog voor zijn of haar konijn meldt, die persoon het dier niet automatisch terugkrijgt. "Er volgt wel eerst een gesprek."

Nieuwe eigenaar

Volgens de regels moet Het Knaagspoor het konijn nu eerst twee weken vasthouden, voor het geval de vorige eigenaar zich alsnog meldt. Daarna vervalt het eigendom en kan de knaagdierenopvang op zoek naar een nieuw baasje.

"De mailbox stroom nu al vol voor Star Light", zegt Burgerling met een glimlach. "Dus een nieuw baasje zoeken kost geen moeite. We hebben al iemand gevonden, een hele lieve konijnenmeneer."