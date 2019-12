14 jaar cel en tbs voor doodschieten 16-jarige Hümeyra; familie kwaad over vonnis

Bekir E. krijgt veertien jaar cel en tbs voor het doodschieten van Hümeyra op het schoolplein van het Designcollege in Rotterdam-West. De 16-jarige scholiere werd eind vorig jaar door haar ex-vriend Bekir E. in de fietsenstalling van de school met zeven kogels om het leven gebracht. De rechter oordeelt dat het gaat om doodslag en niet om moord.

Justitie eiste vorige maand twintig jaar cel en tbs. Dat werd door de familie van de scholiere als een behoorlijke opsteker gezien.



De familie was na de uitspraak van vrijdagochtend dan ook zeer ontstemd. Direct na het vonnis klonken veel emoties vanaf de publieke tribune. Er werd geschreeuwd en zelfs tegen een ruit geschopt. De parketpolitie moest ingrijpen.

De rechter benadrukt bij de uitspraak het belang van tbs. "De maatschappij moet worden beschermd tegen u, een onberekenbare, agressieve man."

Bekir zelf heeft het doodschieten van Hümeyra wel bekend, maar zegt dat hij onder invloed was van drugs. Hij zou nooit van plan zijn geweest haar iets aan te doen.

Justitie dacht daar anders over en sprak bij de eis van een liquidatie. De Rotterdammer zou niet hebben geaccepteerd dat de relatie met het meisje was verbroken. Hij was haar al maandenlang aan het stalken en bedreigen. Daarnaast was hij enkele maanden eerder veroordeeld voor de mishandeling van Hümeyra. Vervolgens schoot hij dus zeven keer in het lichaam van de scholiere waarvan drie keer in het hoofd.