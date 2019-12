Collectie politiemuseum blijft niet in Rotterdam

Het is niet gelukt om de collectie van het politiemuseum in Rotterdam-Crooswijk te behouden voor de stad. Per 1 januari aanstaande sluit het museum de deuren. De Nationale politie wil de collectie in Almere opslaan.

Het Rotterdamse museum bestaat al sinds 1938. De collectie bestaat uit poppen met uniforms, attributen en ook enkele dienstauto's. Veel van de spullen in het museum zijn geschonken door mensen uit de regio of uit de rest van het land.

Veilig stellen in Rotterdam

Leefbaar Rotterdam heeft het stadsbestuur eerder al gevraagd om een ruimte te zoeken en de collectie veilig te stellen. De hele raad schaarde zich achter dat voorstel, maar dat is niet gelukt.

De Nationale Politie blijft bij het besluit dat de spullen naar het centrale punt in Almere moeten. Wat er daar precies met de spullen uit Rotterdam gaat gebeuren is nog niet bekend. Of ze worden tentoongesteld of in de opslag gaan is niet bekend.

Wethouder Kasmi zegt er weinig aan te kunnen veranderen, omdat het spullen van de Nationale Politie zijn. Ook burgemeester Aboutaleb zei dat hij politiechef Akerboom persoonlijk heeft gesproken, maar dat de politie bij haar standpunt blijft. Ook andere bemiddelingen hebben niets opgeleverd.

Allerlaatste verzoek

Raadslid Benvenido van Schaik heeft de wethouder gevraagd nog een laatste keer het verzoek te doen. Wethouder Kasmi verwacht er niets van, maar zal nog een keer bellen met de Nationale Politie.