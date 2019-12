Suzanne Struik keert terug bij PKC

Suzanne Struik sluit weer aan bij de selectie van PKC/SWKGroep. De recordinternational is gevraagd om de blessure van Brett Zuijdwegt op te vangen. Struik hoopt na de jaarwisseling wedstrijdfit te zijn.

PKC beschikt over vijf dames voor het eerste team. Na het wegvallen van Zuijdwegt was de selectie zo smal dat er gezocht werd naar een versterking. Struik nam afgelopen seizoen afscheid als speelster. Wel hielp de psychologe een aantal jeugdspelers van PKC met mentale begeleiding. Struik is momenteel 32 jaar en won drie keer de zaalfinale.

PKC is goed aan het zaalseizoen begonnen. De ploeg van Daniël Hulzebosch staat tweede in de Korfbal League met slechts één verliespunt. Zaterdag gaat PKC op bezoek bij koploper LDODK, dat nog zonder puntverlies is.