Groot pinprobleem verwacht op Dordtse kerstmarkt: 'Pin voordat je hierheen komt'

Een van de marktkramen in Dordrecht

De kerstmarkt in Dordrecht zit met een onverwacht probleem. Door de plotselinge sluiting van honderden geldautomaten van ABN AMRO in verband met recente plofkraken is het aantal plekken waar je geld kan opnemen drastisch afgenomen. En dat is best wel een probleem als je dit weekend tienduizenden toeristen over de vloer krijgt voor de grootste kerstmarkt van Nederland.

Gerben Baaij van Dordrecht Marketing staat voor de drie geldautomaten op het Statenplein, een van de belangrijkste pleinen van de stad. De drie automaten zijn afgesloten, met een briefje van de ABNAMRO erop. "Ja, het is een probleem", geeft Baaij toe, verwijzend naar de Kerstmarkt. "En daar word je dan tien dagen voor de kerstmarkt mee geconfronteerd. Dat is ververlend."

"We kunnen namelijk niet zelf de geldautomaten neerzetten", gaat Baaij verder. "Daarom doen we een oproep aan iedereen die hierheen komt om zelf even thuis te pinnen."

Verder verwijst de gemeente naar de geldautomaten die wél nog open zijn, alhoewel de kans groot is dat daar lange rijen zullen staan. "Maar dat is eigenlijk het enige wat we als gemeente kunnen doen."

Pinnen aan de kraam

Het probleem wordt vergroot doordat veel kramen op de kerstmarkt niet de mogelijkheid bieden om daar te pinnen. "Veel van de handelaren die hier staan zijn heel anders dan normale marktkooplui", zegt Baaij. "Dus die hebben niet zo'n kleine pinautomaat bij zich."

Dat verhaal wordt bevestigd door een van de marktvrouwen die druk bezig is haar kraam in te richten. De vrouw die kerstballen verkoopt zegt dat ze slechts drie weken in het jaar op de kerstmarkt staat. Dan heeft het geen enkele zin om een pinautomaatje aan te kopen.

Ze legt uit dat er wel een andere oplossing is. Steeds meer mensen hebben een bank-app om geld mee over te maken of versturen een 'tikkie'. "Dat staat het ook direct op de rekening."