Lek in stadsverwarming in Rotterdam

In het centrum van Rotterdam is de Haagseveer opengebroken in verband met een lek in de stadsverwarming. Volgens een woordvoerder van Eneco gaat het om een 'klein lek'.

Vanmorgen zagen mensen stoom uit de grond komen op de kruising van de Haagseveer met de Meent. "Meestal is er dan sprake van een lek in de stadsverwarming", legt de woordvoerder van Eneco uit. "Daarom wordt de weg nu opengebroken om te kijken hoe groot het lek is en om reparaties uit te voeren. Het lek is niet groot, want dan hadden we het in onze controlekamer ook wel eerder gezien. Niemand zit nu in de kou."

Hoe lang de werkzaamheden nog duren is niet bekend.