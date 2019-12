Dervisoglu over situatie met Brentford: 'Ik vind het niet lastig'

Nog ruim twee weken, dan staat Halil Dervisoglu officieel onder contract bij FC Brentford. Sparta wil de 20-jarige aanvaller graag de tweede seizoenshelft via een huurconstructie op Het Kasteel houden, maar over die beslissing is nog geen duidelijkheid.

"Ik vind het niet lastig, omdat ik beide kanten niet erg zou vinden", vertelt Dervisoglu. "Of ik nou bij Sparta of Brentford speel de tweede seizoenshelft, ik zal er niet van balen. Ik wacht gewoon af en focus me nu gewoon op de aankomende wedstrijden. Wat er daarna gebeurt, weet ik niet."

Trainer Henk Fraser vult aan: "Het zal pas in de winterstop besproken worden. Henk van Stee (technisch manager, red.) weet hoe ik erover denk, ik zou hem graag bij de groep willen houden. Het is een speciale speler, daar heb je er weinig van in de eredivisie. Ik denk ook dat Sparta voor zijn ontwikkeling nog steeds een heel goede club is, dat ziet hij ook in volgens mij. Daarbij vind ik middenin een seizoen weg gaan persoonlijk altijd wel pittig. Daarom zou ik zeggen, blijf lekker bij Sparta en begin volgend seizoen daar."

Bekijk hierboven de gehele gesprekken met Halil Dervisoglu en Henk Fraser. Daarin blikken zij ook vooruit op het uitduel met FC Emmen van aankomende zondag.