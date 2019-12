Nederlandse agent gewond bij ongeregeldheden rond Porto - Feyenoord

In het centrum van Porto en bij het stadion is volgens de politie sprake geweest van 'kleine incidenten'. "Maar gezien het feit dat er duizenden supporters vanuit Nederland zijn meegereisd valt het allemaal wel mee", legt een woordvoerder van de politie in Rotterdam uit.

Na de wedstrijd bleef het rustig. De politie kon niet zeggen of er aanhoudingen zijn verricht.

Club gestraft

De Feyenoord-supporters kregen deze week pas te horen dat ze mee mochten naar Porto. De UEFA had de club gestraft voor het afsteken van vuurwerk tijdens de uitwedstrijd bij Young Boys in Zwitserland. Die straf is maandag uitgesteld in een voorwaardelijke straf.

Eerder dit seizoen waren er ook al rellen in Bern, voorafgaand aan de wedstrijd tegen Young Boys. Toen werd 33 relschoppers aangehouden. Het merendeel daarvan was Nederlander.