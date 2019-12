﻿Feyenoord gaat transfers doen volgens ‘Moneyball-principe’

Dat principe is gebaseerd op de werkwijze van Billy Beane in het honkbal, die succesvol werkte op basis van statistieken en mathematische modellen. In de voetbalwereld hebben enkele clubs al eerder de switch gemaakt naar scouting en transferbeleid op basis van data. Feyenoord volgt dat voorbeeld nu ook.

Naast het eigenaarschap van het stadion, het instromen in de voetbalpiramide en het binnenhalen met een externe financierder is de verandering van het transferbeleid het vierde grote speerpunt van de clubleiding van Feyenoord in de aankomende periode.

Senesi

Marcos Senesi was aan het einde van de vorige transferperiode de eerste speler die Feyenoord op basis van data-analyse heeft aangetrokken. De Argentijnse verdediger is, na een stroeve start zonder speeltijd, uitgegroeid tot een basisspeler in De Kuip en is inmiddels in beeld om opgeroepen te worden voor de nationale selectie van Argentinië.

