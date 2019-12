Ondernemers Stadionweg nog altijd in onzekerheid

Eerland Shiprepairs verkast in principe naar de Waalhaven

Veel ondernemers op bedrijventerrein Stadionweg in Rotterdam zitten nog altijd in onzekerheid. Of er op hun stek een nieuw Feyenoord-stadion komt is nog altijd niet zeker en in ieder geval weer met een jaar vertraagd. "We kunnen nu niks, alles staat stil."

Een rondje langs de bedrijven leert dat er op één plek in ieder geval wél witte rook omhoog kringelt: Eerland Shiprepairs gaat verkassen. "Als iedereen zich tenminste aan de afspraken houdt", zegt directeur-eigenaar Willem Eerland.

"Hier kan ik goed mee leven"

Hij had jaren gelden al met pensioen kunnen gaan, maar denkt nog niet aan stoppen. Hij zet zijn scheepswerf voort op de Waalhaven waar hij de beschikking krijgt over duizenden vierkante meters grond en water.

"We kunnen daar aan de slag met grotere schepen. Een deal kan altijd beter, zeggen ze wel eens. Maar hier kan ik goed mee leven."

Die tevredenheid is er niet bij vestigingsmanager Rob de Ligt van YESSS Electrical. "Wij kunnen niet voor- of achteruit. Ik kan leven met verhuizen, maar ook met blijven. Als ik maar duidelijkheid krijg. En die is er nu niet."

Radiostilte

De Ligt heeft mooie plannen met YESSS. "Ik wil graag vooruit met mijn bedrijf. Vernieuwen en investeren. Maar als ik dat nu doe en over twee jaar toch weg moet, is dat weggegooid geld." Voor hem is de onduidelijkheid duidelijk onprettig.

Wat Ruud Schriek van schadehersteller Alacar betreft is die onzekerheid geen ramp. "Ik lig er niet wakker van. We zitten goed en de klanten weten ons te vinden. We horen helemaal niets meer over het project. Al lang niet. Complete radiostilte."

Verhuizing van miljoenen

Diep in zijn hart weet Schriek hoe het af gaat lopen. "Dat nieuwe stadion komt er niet. Als je de Kuip verlaat, ruk je het hart uit Feyenoord."

Dan is er nog TLR Labatories. Een grote speler met zo'n 150 medewerkers. Zij zitten niet te wachten op een verhuizing.

Een verhuizing is een kostbare zaak van vele miljoenen. Ze moeten van de ene naar de andere draaiende locatie. Ondanks maanden praten is er naar verluid nog geen uitkomst in zicht.

Mochten Feyenoord en de Rotterdamse gemeenteraad de plannen voor een nieuw stadion door willen zetten, dan staat de oplevering gepland voor 2025.