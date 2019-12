Vonnis dood Hümeyra: rechter wil hogere straf voor doodslag

De Rotterdamse rechtbank pleit voor hogere straffen bij doodslag. Dit opmerkelijke advies aan de politiek in Den Haag werd vrijdag gedaan bij de uitspraak in de zaak rond het doodschieten van de 16-jarige Hümeyra.

De rechter legde 14 jaar cel en tbs op. Moord was niet bewezen, omdat er geen duidelijk plan vooraf was bij Bekir E. om Hümeyra te doden, zegt de rechter. "Het past bij het beeld van de verdachte als een impulsieve man. Hij heeft een kort lontje en kan plotseling gaan flippen."

De Hoge Raad, het hoogste rechtsorgaan in Nederland, heeft de eisen voor "moord" sterk aangescherpt. Dat komt omdat de straf voor moord is verhoogd, van 20 naar 30 jaar cel. Het betekent wel, zo merkte de rechter vrijdag op in de zaak van Bekir E., "dat het verschil in strafmaat met doodslag enorm is toegenomen."

Bekir E. schoot van dichtbij

De maximumstraf voor doodslag is 15 jaar. Als moord niet bewezen is, dan valt de rechter dus terug van maximum 30 jaar (of levenslang) naar 15. En dat wringt, zeker in een zaak als deze, die kenmerken heeft van een liquidatie: Bekir E. schoot van dichtbij zeven keer, waarvan drie keer in het hoofd van Hümeyra.

Persrechter Vincent de Winkel, na afloop:"De wetgever, dus de politiek in Den Haag, moet eens kijken of de maximale straf voor doodslag omhoog kan, zodat het meer past bij de verhoogde straf voor moord."

Hij sluit zeker niet uit dat de rechter in deze Rotterdamse zaak op een hogere celstraf dan 14 jaar was uitgekomen. "Maar we moeten ons nu eenmaal houden aan de wet."