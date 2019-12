Excelsior in tweede helft langs stug TOP Oss (0-2)

Ricardo Moniz: 'Waar we in investeren, krijgen we nu terug'

Excelsior boekte op bezoek bij TOP Oss de derde zege op vreemde bodem. In een zwaar bevochten duel werd het 2-0 voor de Kralingers. Vooral de vijfmans verdediging van de Noord-Brabanders was lange tijd een sta in de weg voor Excelsior.

In een gezapige eerste helft opende Elias Omarsson de beschietingen voor Excelsior. Op aangeven van Dogucan Haspolat raakte de IJslander de bal verkeerd. Op het half uur had Excelsior-middenvelder Rai Vloet zijn vizier ook niet op scherp staan. Vanachter zijn lichaam schoot Vloet over. De defensie van TOP Oss kwam verder niet in de problemen.

Kort na rust kregen Thomas Verhaar en Joël Zwarts grote kansen. Het schot van Verhaar werd gestopt door TOP Oss-doelman Damien Perquis. De poging van Zwarts viel ver naast het doel van de Ossenaren.

Verlosser Zwarts

Toch was het Joël Zwarts die een kwartier voor tijd de ban brak voor de Kralingers. Een goede steekpass van Rai Vloet belandde voor de voeten van Zwarts, die zijn zevende doelpunt van het seizoen maakte.

Een echt slotoffensief van TOP Oss kwam er niet waardoor de Kralingers de zege relatief eenvoudig konden verdedigen. In blessuretijd werd Excelsior-aanvaller Stijn Meijer in het Brabantse zestienmetergebied naar de grond geholpen. Luigi Bruins bepaalde, met zijn eerste goal van het seizoen, vanaf de strafschopstip de stand op 0-2.

De zege brengt Excelsior naar de vijfde plaats met 34 punten in de eerste divisie. De tweede promotieplek in de eerste divisie is voor de Kralingers door de zege binnen handbereik. Het gat met nummer drie FC Volendam, nummer twee Jong Ajax kan niet promoveren, bedraagt slechts twee punten.

TOP Oss - Excelsior (ruststand: 0-0)

74' Joël Zwarts 0-1

90+2' Luigi Bruins (penalty) 0-2

Opstelling Excelsior: Damen; Van der Meer, Matthys, Fischer (c), Haspolat; Bruins, Vloet, Fortes; Zwarts, Omarsson (75' Meijer), Verhaar (65' Verhaar)