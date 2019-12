Live: TOP Oss - Excelsior (0-2) en Jong PSV - FC Dordrecht (0-1)

In speelronde negentien van de eerste divisie staan er voor Excelsior en FC Dordrecht uitwedstrijden in Noord-Brabant op het programma. Excelsior neemt het om 20:00 uur op tegen TOP Oss en FC Dordrecht treft in Eindhoven Jong PSV. Uiteraard is Radio Rijnmond vanaf 20:00 uur met live commentaar bij die wedstrijden.